Британский депутат Деньер в телевикторине назвала Минск частью России

Депутат Палаты общин британского парламента от партии «зеленых» Карла Деньер назвала Минск частью России в интеллектуальной телеигре University Challenge, которая транслируется вещательной корпорацией «Би-би-си». Об этом сообщает The Daily Mail.

Команде из выпускников Даремского университета, которую возглавляла Деньер, задали вопрос: «Какой российский город — самый густонаселенный к северу от Полярного круга — был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах, чтобы служить естественным незамерзающим морским портом для страны?».

Как вариант ответа журналистки София Смит Галер и Трейси Маклеод предложили Минск, чем Деньер согласилась и сказала так.

Ведущий шоу Амол Раджан рассмеялся и напомнил, что Минск является столицей Белоруссии. «Правильный ответ — Мурманск», — подчеркнул он.

В итоге команда Деньер выиграла в полуфинале представителей Тринити-колледжа Кембриджского университета и вышла в финал. На этом этапе конкурсанты встретятся с выпускниками Кибл-колледжа Оксфордского университета.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе бесед с европейскими коллегами называл Украину частью России. Он также критиковал Украину из-за ее коррумпированности.