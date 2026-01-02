Реклама

Бывший СССР
18:58, 2 января 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины объяснил предложение Буданову возглавить офис президента

Экс-премьер Азаров: Зеленский хочет устранить Буданова как конкурента
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавить офис президента, так как он хочет устранить потенциального конкурента на выборах. Об этом заявил экс‑премьер Украины Николай Азаров, передает «Абзац».

«Для него [Владимира Зеленского] это прекрасное решение, потому что он устраняет одного из возможных претендентов на пост президента. Залужный, Буданов — они оба выигрывают у него, у Зеленского. Поэтому таким решением он убирает одного из своих соперников из президентской гонки», — указал бывший глава правительства.

Азаров также добавил, что оценить компетентность Буданова и его способность к административной работе трудно оценить.

Ранее Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Глава ГУР добавил, что его повышение якобы является шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности».

