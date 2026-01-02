Реклама

17:54, 2 января 2026Мир

Евродепутат обозначил реакцию Запада на атаку Киева на резиденцию Путина

Картайзер: Атаки ВСУ резиденции Путина усиливают отвращение Запада к конфликту
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Попытка Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина усиливают отвращение Запада к конфликту. Такую реакцию западных обществ на атаки ВСУ обозначил в беседе с РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

Политик считает, что Украина рискует получить репутацию «дестабилизирующего и во многом безответственного государства», так как за «ударами по президенту Путину» последуют ответные военные меры со стороны России. «Люди осознают опасности, связанные с подобными шагами, и все меньше отождествляют себя с Украиной. Они понимают угрозы этой войны и ее вероятные неблагоприятные политические, финансовые и экономические последствия для собственной жизни», — добавил Картайзер.

По его словам, украинская политическая элита «демонстрирует признаки дезинтеграции», что способствует усилению «явлений усталости» на Западе. «Экономическая ситуация плохая, люди осознают масштабы коррупции на Украине и видят, что огромные суммы вкладываются в войну, которая, вероятно, будет проиграна», — подчеркнул политический деятель.

Ранее о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина 29 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, при этом ВСУ запустили свыше 90 беспилотников дальнего радиуса действия. Все они были сбиты.

