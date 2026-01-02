Губернатор рассказал об атаке ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: Над тремя районами Ростовской области и Таганрогским заливом сбиты БПЛА

За прошедшую ночь, с 1 на 2 января, силами противовоздушной обороны (ПВО) России были уничтожены и подавлены украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над тремя районами Ростовской области и акваторией Таганрогского залива. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожены в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«Информация о последствиях на земле будет уточняться», — добавил Слюсарь.

Ранее глава Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки вражеских беспилотников на регион. Там в результате падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены несколько многоквартирных домов.