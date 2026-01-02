Реклама

11:21, 2 января 2026

Москвич едва не лишился руки при запуске пиротехники в Грузии и попал на видео

Москвичу разорвало руку петардой во время новогоднего праздника в Грузии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Москвич отправился с семьей в Грузию и едва не лишился руки при запуске пиротехники в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во дворе дома родственников мужчины. Во время праздника одна из петард взорвалась раньше времени, момент попал на видео очевидцев. В итоге жителю столицы разорвало руку, его экстренно доставили в больницу и прооперировали. Хирургам удалось зашить раны и сохранить пальцы путешественника.

Как сообщает издание Baza, подобный случай произошел с ребенком в Благовещенске. Несовершеннолетний поднял снаряды неразорвавшихся «бомбочек», которые сдетонировали у него в руках. Мальчику провели операцию, однако врачам не удалось сохранить несколько пальцев. Также во время запуска петард в Магнитогорске пострадала девушка: одна из шутих изменила траекторию, подожгла одежду и кожу на руке и ключице россиянки.

Ранее москвичам объяснили запрет на запуск фейерверков на Новый год. Полиция сообщила об участившихся случаях провокаций во время приминения пиротехники.

