Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:02, 2 января 2026Россия

Тяжелораненого в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву

Омбудсмен Георгиев: Тяжелораненого в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Тяжелораненого в результате атаки беспилотников в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву, заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. Об этом пишет ТАСС.

Омбудсмен рассказал о пострадавшем: у него ранение головы и туловища. Отмечается, что состояние пока критическое, но его стабилизируют медики. «Детский центр Пирогова держит это на контроле и при стабилизации состояния ребенка он будет направлен в Москву для дальнейшего лечения», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что несовершеннолетний получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы в новогоднюю ночь. Праздник в пострадавшем заведении отмечали не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сделало заявление об ударе по Харькову

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Экс-глава МИД Австрии призвала граждан ЕС к налоговому протесту из-за поддержки Киева

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    На Украине допустили отставку главы СБУ

    Милонов устроил новогодний рейд по борделям

    FIS выдала нейтральные статусы еще семи российским спортсменам

    Тяжелораненого в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву

    ИИ-модель Маска уличили в генерации и публикации детской порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok