Омбудсмен Георгиев: Тяжелораненого в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву

Тяжелораненого в результате атаки беспилотников в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву, заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. Об этом пишет ТАСС.

Омбудсмен рассказал о пострадавшем: у него ранение головы и туловища. Отмечается, что состояние пока критическое, но его стабилизируют медики. «Детский центр Пирогова держит это на контроле и при стабилизации состояния ребенка он будет направлен в Москву для дальнейшего лечения», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что несовершеннолетний получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы в новогоднюю ночь. Праздник в пострадавшем заведении отмечали не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

