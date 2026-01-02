Реклама

На Украине сделали заявление после атаки на резиденцию Путина

Соскин: Атака на резиденцию Путина говорит об отчаянии Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области говорит об отчаянии украинской власти. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Киев находится «в полном тупике по всем показателям», включая экономические, финансовые, военные и международные. При этом Соскин указал, что атака ВСУ не могла ничего изменить в военном отношении, однако теперь Москва оставляет за собой право на соответствующий ответ.

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением беспилотников. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного украинских дронов. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно объект резиденции главы государства в Новгородской области. Материалы экспертизы будут переданы американской стороне.

