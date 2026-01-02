Россиян с деньгами попросили не слушать астрологов и гадалок

Член ОП Машаров посоветовал не слушать астрологов и гадалок при вложениях денег

Рекомендации астрологов, эзотериков и других специалистов по «магии» по поводу вложений денег не принесут результата. Об опасности таких советов предупредил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает ТАСС.

По его словам, россияне, у которых есть деньги, по-прежнему продолжают верить в возможность экономического чуда и «удвоения своих сбережений в несколько раз». Поэтому мошенники активно используют советы гадалок при составлении рекомендаций.

Что касается результата, отметил эксперт, то он всегда один и тот же. «Деньги назад не возвращаются, рекомендации не срабатывают, а так называемый аналитик уже скрывается за пределами нашей страны, причем задолго до возбуждения против него уголовного дела по подозрению в совершении мошеннических действий», — подчеркнул Машаров.

Тем не менее он посоветовал пострадавшим от действий эзотериков обращаться в суд, прикладывая договор об оказании услуг и подтверждение переводов. В таком варианте остается хоть какой-то шанс вернуть средства, иначе вероятность этого практически равна нулю.

Но даже в случае успеха суды могут идти годами, так как недобросовестные аналитики быстро легализуют незаконно нажитое имущество через криптовалюты или передают на хранение третьим лицам.

Ранее сообщалось, что правительство отклонило инициативу депутатов Госдумы о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке продвигающих ее ресурсов.