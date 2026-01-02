Одесса оказалась в полублокаде

WSJ: Одесса в полублокаде, экспортный потенциал Украины может быть подорван

Одесса входит в число приоритетов для армии России, а в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктурам, город оказался в полублокаде. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Автор материала отмечает, что жители Одессы остаются без света, воды и отопления. А все удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, ведь страна около 90 процентов сельхозпродукции вывозит именно морем.

Соответственно, по мнению автора, даже кратковременное нарушение морского экспорта может иметь длительные последствия для Украины, и далеко за пределами конфликта.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по Одессе, по месту, где предположительно могли находиться беспилотники, которые летели на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

