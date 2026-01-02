Реклама

18:57, 2 января 2026

Опубликован «любопытный документ» об эвакуации ВСУ

Российские разведчики опубликовали документ с приказом об эвакуации ВСУ
Виктория Кондратьева
Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Российские разведчики опубликовали найденный в Димитрове документ с приказом об эвакуации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское в район Доброполья», — приводит военкор перевод документа.

По словам Поддубного, обнаруженный приказ является «замыслом на бегство». «Документ любопытный. Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки», — подчеркнул журналист.

Ранее бойцы 108-го отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки да Винчи» после массированных российских ударов попросили командование выйти из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя.

