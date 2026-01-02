После атаки ВСУ на Хорлы назначено более 26 судебных экспертиз

После террористического акта в Хорлах Херсонской области следствием назначено более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

Для оказания помощи в расследовании Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить на место происшествия криминалистов и экспертов центрального аппарата СК.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах, где находились не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних, еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести.

Ранее в Минздраве России рассказали о том, что в больницах Крыма и Херсонской области находятся 14 человек, в их числе пятеро детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии.