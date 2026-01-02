Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:49, 2 января 2026Силовые структуры

После атаки ВСУ на Хорлы назначено более 26 судебных экспертиз

СК РФ: После теракта в Хорлах назначено более 26 судебных экспертиз
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Сальдо / Telegram

После террористического акта в Хорлах Херсонской области следствием назначено более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

Для оказания помощи в расследовании Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить на место происшествия криминалистов и экспертов центрального аппарата СК.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах, где находились не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних, еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести.

Ранее в Минздраве России рассказали о том, что в больницах Крыма и Херсонской области находятся 14 человек, в их числе пятеро детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики». Какие планы раскрыл премьер Польши в новогоднем обращении?

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Мадуро заявил о готовности обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

    В Госдуме приготовились к значительному снижению ключевой ставки

    Занимавшаяся айс-флоатингом в российском регионе женщина пропала без вести

    Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло

    После атаки ВСУ на Хорлы назначено более 26 судебных экспертиз

    Ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка в Благовещенске

    Американский военный набросился на Трампа за веру в неизбежную победу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok