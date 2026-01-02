Премьер одной европейской страны признала свои политические ошибки

Премьер Дании признала свои ошибки и предположила, что не будет переизбрана

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении к народу признала свои политические ошибки в государственном управлении. Фрагменты обращения 1 января опубликовал датский телеканал TV2.

Кроме того, политик предположила, что не победит на выборах в этом году.

«Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет. (...) Часть критики в мой адрес оправдан», — отметила она. Фредериксен подчеркнула, что не всегда должным образом прислушивалась к народу.

Помимо этого, премьер признала, что предприняла недостаточные меры для решения проблемы высоких цен на продуты, однако пообещала, что Дания продолжит помогать Украине.

Также Фредериксен анонсировала реформу системы депортации, согласно которой мигранты, которые совершили тяжкие преступления, будут изгнаны из страны.

Ранее депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов пошутил, что Копенгаген собирается скупить американские штаты из-за долгов США.