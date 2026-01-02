Реклама

06:29, 2 января 2026

Раскрыты фразы выманивающих код от «Госуслуг» мошенников

ТАСС: Мошенники используют фразы о заказных письмах для кражи данных с Госуслуг
Марина Совина
Фото: Steve Marcus / Reuters

Выманивающие у россиян код от «Госуслуг» мошенники используют определенные фразы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Знание фраз, которые используют злоумышленники, поможет распознать обман. Отмечается, что аферисты выдают себя за работников маркетплейсов, служб доставки, различных организаций и коммунальных служб. В связи с этим в ведомстве предупредили, что мошенники могут сказать о необходимости подтвердить личность для получения посылки или спросить о количестве ключей для домофона. Кроме того, зачастую злоумышленники разговаривают с характерным южным акцентом, добавил собеседник агентства.

В МВД подчеркнули, что ни медицинские, ни образовательные учреждения, ни правоохранительные органы не запрашивают коды из СМС. Если звонящий просит предоставить его, необходимо прекратить общение.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники, взломавшие аккаунт пользователя на «Госуслугах», могут совершать от его лица различные операции и продавать его личные данные. В МВД уточнили, что в большинстве случаев злоумышленники обманывают своих жертв и пугают их тем, что взломали их «Госуслуги», хотя на самом деле у них нет доступа к аккаунту. В ведомстве подчеркнули: если аферисты все же получили доступ к профилю на портале, то они могут, например, взять кредит или микрозаем на имя жертвы.

