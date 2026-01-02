Раскрыты подробности гибели дочери Томми Ли Джонса

Daily Mail: Смерть дочери Томми Ли Джонса в Сан-Франциско не была насильственной

Стали известны подробности гибели дочери лауреата премии «Оскар» Томми Ли Джонса в отеле США. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 34-летнюю Викторию Джонс обнаружил бездыханной на 14 этаже гостиницы в Сан-Франциско один из постояльцев. Персонал немедленно вызвал скорую и препдринял попытки реанимировать девушку, но безуспешно.

Полиция раскрыла информацию о том, что смерть актрисы не была насильственной. Офицеры не обнаружили на ее теле никаких травм и следов употребления наркотических веществ. На данный момент идет расследование происшествия. Неизвестно, была ли Джонс постоялицей отеля.

Уточняется, что актриса дебютировала в кино в 2002 году, сыграв небольшую роль в фильме «Люди в черном 2», где также снимался ее отец.

Ранее сообщалось, что смерть 34-летней Виктории констатировали прибывшие в отель Калифорнии медики. Причина смерти остается неизвестной.