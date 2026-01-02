Россияне смогут получить в новогодние праздники до 200 тыс. рублей

РИА Новости: Россияне могут заработать в новогодние праздники до 200 тыс. рублей

Жители России могут заработать в новогодние праздники от 70 до 200 тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Например, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по лыжам предлагают зарплату до 200 тысяч рублей, а курьерам в Тамбове с занятостью от четырех часов в день — 160 тысяч рублей.

Упаковщик десертов и сладких наборов в Сочи в праздничные дни может заработать до 128 тысяч рублей. Обязанности несложные — приемка и выкладка товаров, а также упаковка и комплектация заказов.

Меньше всего зарплату предлагают детским аниматорам в Москве — до 80 тысяч рублей, и продавцу-кассиру в магазине пиротехники в Казани, там обещают выплаты до 70 тысяч рублей.

Ранее в Государственной Думе России рассказали о возможности получить заработную плату по-новому.