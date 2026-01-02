Реклама

08:24, 2 января 2026Силовые структуры

Суд отказался взыскивать миллионы с одного из участников схемы Долиной

Александра Синицына
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскиват 15 миллионов рублей с одного из участников схемы по обману певицы Ларисы Долиной, дроппера Александра Келдыбаева. В судебных материалах указано, что фигурант ушел из жизни еще до начала разбирательства, передает ТАСС.

«Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 — 10 миллионов рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер», — говорится в документах.

В связи со смертью дроппера в части требований, которые предъявляли к нему, судебное производство было прекращено. Изначально 15 миллионов рублей с него пыталась взыскать прокуратура, объясняя это тем, что в действиях Келдыбаева имелись признаки необоснованного обогащения.

Ранее суд обязал владельцев счетов вернуть Ларисе Долиной деньги, которые она отправила мошенникам при продаже квартиры. Певица должна получить 61,1 миллиона рублей, отданных злоумышленникам, а также 8,5 миллиона рублей процентов за то, что аферисты пользовались ее деньгами.

