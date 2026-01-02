Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 2 января 2026Бывший СССР

Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

ERR: Священник РПЦ Колесникову запретили въезд в Эстонию
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Michael Szönyi / imagebroker.com / Globallookpress.com

Священнику Русской православной церкви (РПЦ) Роману Колесникову запретили въезд в Эстонию. Об этом сообщает телеканал ERR.

По данным источника, осенью 2025 года Колесников начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом. Однако МВД отказалось пускать представителя церкви в страну.

Материалы по теме:
Замахнулись на святое Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Замахнулись на святоеЛатвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
11 июля 2019
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022

По словам руководителя отдела внутренней безопасности ведомства Кристиана Пярта, запрет связан с угрозой государственной безопасности, так как деятельность Колесникова поддерживает «агрессивную внешнюю политику России» и идеологию «русского мира». В силовом ведомстве Эстонии также считают, что РПЦ якобы используется российскими спецслужбами для подрыва безопасности других стран.

Уточняется, что российский священник стал третьим духовным лицом, к которому применили ограничительные меры.

Ранее в США раскрыли план Прибалтики против России. Подробности сообщил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован «любопытный документ» об эвакуации ВСУ

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Раскрыто состояние пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка

    Назначение Буданова главой офиса президента Украины объяснили

    Военкор опубликовал «послужной список» нового главы офиса Зеленского

    Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

    Экс-премьер Украины объяснил предложение Буданову возглавить офис президента

    Зеленский назвал преемника Буданова на посту главы ГУР

    Новую дорогу рядом с Москвой назвали опасной для пешеходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok