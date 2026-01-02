Трампа заподозрили в поддержке ударов ВСУ по российским НПЗ

NYT: Трамп втайне поддерживал удары Киева по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп в 2025 году негласно поддерживал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times (NYT).

Отмечается, что глава Белого дома рассматривал эти атаки как инструмент давления на Москву. «План заключался в том, чтобы сфокусироваться исключительно на НПЗ, причем не на нефтехранилищах, а именно на самих заводах. Эти удары дали [Трампу] рычаг давления», — говорится в статье.

По данным издания, этот «козырь» американский лидер планировал выложить на стол во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский хотят окончания украинского конфликта. «Украина поддерживает это, Россия поддерживает это. Обе стороны хотят, чтобы это закончилось», — сказал он.