Улицу в центре Киева назовут в честь убитого Парубия

Улицу в центре Киева назовут в честь убитого экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Соответствующую инициативу поддержали 57 процентов участников общественного опроса на портале и в приложении «Киев Цифровой». Речь идет о участке вдоль Мариинского парка – от улицы Грушевского до Парковой дороги.

30 августа Андрей Парубий получил ранение с летальным исходом из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в вербовке убийцы.