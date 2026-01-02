Реклама

Умер снимавший Высоцкого фотограф

Фотограф Валерий Плотников умер в Петербурге в возрасте 82 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фотограф Валерий Плотников, снимавший Владимира Высоцкого и других знаменитостей, умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в окружении Плотникова сообщил, что он ушел из жизни сегодня. Ему было 82 года. Фотограф родился в Барнауле, но жил и работал в Петербурге под псевдонимом Валерий Петербургский. Являлся почетным членом Российской академии художеств.

Среди основных работ Плотникова — серии снимков Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и других.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериалов «Доктор Живаго» и «Адмиралъ» Андрей Хорошев. Ему было 66 лет. Хорошев также был режиссером. Актер был более известен под псевдонимом «Андрей И».

