Умер снимавший Высоцкого фотограф

Фотограф Валерий Плотников умер в Петербурге в возрасте 82 лет

Фотограф Валерий Плотников, снимавший Владимира Высоцкого и других знаменитостей, умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в окружении Плотникова сообщил, что он ушел из жизни сегодня. Ему было 82 года. Фотограф родился в Барнауле, но жил и работал в Петербурге под псевдонимом Валерий Петербургский. Являлся почетным членом Российской академии художеств.

Среди основных работ Плотникова — серии снимков Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и других.

