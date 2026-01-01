Реклама

02:09, 1 января 2026

В Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом

Baijiahao: Путин нестандартно подошел к поздравлению лидера КНД Ким Чен Ына
Марина Совина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин нестандартно подошел к новогоднему поздравлению лидера КНДР Ким Чен Ына, свое удивление этим выразило китайское издание Baijiahao. Пересказ статьи публикует «АБН24».

«Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и сделал он это с уникальным подходом», — отметили авторы материала.

Они указали, что за последний год Россия и Северная Корея сильно сблизились. В поздравлении Путин отметил героизм армии КНДР, а также подчеркнул братство и нерушимую дружбу. Однако удивило журналистов время, когда было направлено послание. Это произошло 18 декабря, за две недели до Нового года.

Авторы статьи считают, что заблаговременная отправка поздравления свидетельствует о действительно теплых отношениях и сигнализирует миру, особенно западным странам, об особом характере взаимодействия между Москвой и Пхеньяном.

Ранее Путин направил главам иностранных государств и правительств праздничные поздравления по случаю Рождества и наступающего Нового года. В числе иностранных лидеров оказались премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, Папа Римский Лев XIV и еще более трех десятков действующих и бывших руководителей иностранных государств.

