В Норвегии оценили шансы на завершение украинского конфликта

Военный Кристофферсен: Военное решение украинского конфликта представить трудно

Трудно представить себе военное решение конфликта на Украине. Такое мнение высказал в интервью журналу Forsvarets forum главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.

«Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине», — отметил он.

По его мнению, вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что соглашение по урегулированию конфликта готово на 90 процентов. Он высказался об этом в новогоднем обращении.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главный вопрос 2026 года. По его мнению, он заключается в том, смогут ли США заключить мир с Россией без участия Европы.