Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:02, 2 января 2026Мир

В Норвегии оценили шансы на завершение украинского конфликта

Военный Кристофферсен: Военное решение украинского конфликта представить трудно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Трудно представить себе военное решение конфликта на Украине. Такое мнение высказал в интервью журналу Forsvarets forum главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.

«Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине», — отметил он.

По его мнению, вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что соглашение по урегулированию конфликта готово на 90 процентов. Он высказался об этом в новогоднем обращении.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главный вопрос 2026 года. По его мнению, он заключается в том, смогут ли США заключить мир с Россией без участия Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Одесса оказалась в полублокаде

    В России рассказали о потерянных за год Украиной истребителях

    В Норвегии оценили шансы на завершение украинского конфликта

    Дмитриев задал неудобный вопрос про трагедию в Хорлах

    Масштабное внедрение цифрового рубля стартовало в России

    На Западе выступили с мрачным для Европы политическим прогнозом

    В США сделали тревожное заявление о здоровье Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok