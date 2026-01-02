В США назвали основные риски для Украины этой зимой

Politico: Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой

В США назвали основные риски, с которыми Украина может столкнуться этой зимой. Об этом сообщило издание Politico.

По мнению американского журналиста Джейми Деттмера, Украина может оказаться в затруднительном положении в зимний период из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру. Также страна может столкнуться с трудностями из-за недостаточного финансирования со стороны Европы.

«Учитывая острую нехватку людских ресурсов в Украине — украинские подразделения могут разместить всего около десятка военнослужащих на километр — всегда существует вероятность прорыва линии фронта», — добавил Деттмер.

Ранее в США предупредили Украину о тяжелой зиме. Также о главной угрозе для Украины этой зимой заявил президент Украины Владимир Зеленский.