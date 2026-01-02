Реклама

В США обратили внимание на деталь в новогоднем обращении Зеленского

The Hill: Зеленский почти полностью посвятил новогоднее обращение конфликту с РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Imago / Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский практически полностью посвятил свое новогоднее обращение теме конфликта с Россией. На это обратила внимание американская парламентская газета The Hill.

«Зеленский выступил с более длинной речью, посвященной почти исключительно войне», — обратили внимание журналисты.

При этом издание отметило, что речь российского лидера Владимира Путина была короче, и в ней затрагивалась тема единства народов России.

31 декабря Путин в своем поздравлении пожелал россиянам здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви. В своей речи президент выделил участников специальной военной операции (СВО), отметив, что «страна верит в них и в победу».

