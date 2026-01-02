Реклама

В Турции оценили наличие предпосылок к переговорам по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкая сторона на данный момент не видит предпосылок для возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что при запросе сторон Турция готова организовать переговоры.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Украине уже не за горами. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страна готова выступить в качестве непосредственного организатора переговоров по мирному урегулированию на Украине.

