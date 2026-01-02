Вдова бывшего футболиста «Спартака» раскрыла обстоятельства его смерти в 59 лет

У футболиста Мухамадиева возникли проблемы с дыханием перед смертью

Вдова бывшего футболиста московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсина Мухамадиева Мохир раскрыла обстоятельства его смерти. Ее слова приводит РИА Новости.

Вдова рассказала, что они отпраздновали Новый год в больнице, а вечером 1 января у Мухамадиева возникли проблемы с дыханием, после чего он умер. Она подчеркнула, что точная причина смерти будет известна в ближайшее время, возможно, это гипоксия.

Мухамадиев умер 1 января. 59-летний спортсмен попал в реанимацию 15 ноября прошлого года и находился в тяжелом состоянии. До этого он перенес несколько инсультов.

За свою футбольную карьеру Мухамадиев выходил на поле за местный «Памир», за московский и нижегородский «Локомотив», за «Спартак», «Торпедо», ярославский «Шинник», а также турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В составе столичного «Спартака» в 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России, а с 2008 по 2012 год был спортивным директором казанского «Рубина» — за этот период команда дважды стала чемпионом страны, один раз обладателем кубка страны и суперкубка.