Спорт
23:10, 1 января 2026Спорт

Ушел из жизни экс-футболист «Локомотива» и «Спартака»

ТАСС: Экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер в 59 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Вечером 1 января 2026 года ушел из жизни бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его вдову Мохиру Мухамадиеву.

59-летний спортсмен попал в реанимацию 15 ноября прошлого года и находился в тяжелом состоянии. До этого он перенес несколько инсультов.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. За свою футбольную карьеру он выходил на поле за местный «Памир», за московский и нижегородский «Локомотив», за «Спартак», «Торпедо», ярославский «Шинник», а также турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В составе столичного «Спартака» в 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России, а с 2008 по 2012 год был спортивным директором казанского «Рубина», за этот период команда дважды стала чемпионом страны, один раз обладателем кубка страны и суперкубка.

Ранее стало известно о смерти 32-летнего бывшего футболиста ярославского «Шинника» Ивана Зынина.

