15:03, 2 января 2026

Визит Зеленского назвали позором Польши

Колумнист Myśl Polska Ренкас написал, что Зеленский своим визитом унизил Польшу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Варшаву унизил польскую дипломатию. Об этом в своей статье для газеты Myśl Polska написал колумнист Конрад Ренкас.

«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшее поражение в польско-украинских отношениях», — подчеркнул журналист.

По мнению Ренкаса, польские власти продолжают бессмысленное финансирование «проигрывающего Киева».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.

