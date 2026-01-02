Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь из-за пиротехники сгорели 813 автомобилей

Во Франции в новогодние праздники более 800 автомобилей были сожжены. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В эфире заявили, что в ночь с 31 декабря на 1 января в общей сложности были сожжены 813 автомобилей. Из них 183 автомобиля загорелись из-за распространения на них огня.

В Таиланде в первые дни нового года в авариях на дорогах погибли около 120 человек, среди которых есть один россиянин.

Ранее независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк рассказал, что при использовании пиротехники и бенгальских огней в праздники следует внимательно изучить инструкцию и не применять их в алкогольном опьянении.