Захарова напомнила о молчании Запада при разговоре об украинских терактах

Захарова напомнила о молчании Запада, когда речь идет о зверствах Киева
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «тактике стратегического молчания Запада», когда речь идет о зверствах Киева.

Она, комментируя сомнения некоторых СМИ о жертвах налета дронов на кафе в Хероснской области, отметила, что у людей, которые делают подобные заявления, нет совести. Захарову возмутило то, что Запад молчит.

«Сказала бы "совести у вас нет, что ли", но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику "стратегического молчания", когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял», — напомнила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что образ президента Украины Владимира Зеленского, сформированный западными странами, оборачивается угрозой уже для самих его создателей.

Захарова также заявила, что Москва призывает «горячие головы» отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана.

