23:26, 3 января 2026

В ЕС назвали действия США в Венесуэле государственным терроризмом

Марина Совина
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Действия США в Венесуэле, включая похищение президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, представляет собой государственный терроризм. Об этом сообщил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

Он раскритиковал западные СМИ. «Однако никто на самом деле не говорит корректно о том, что это агрессия, незаконная агрессия», — отметил собеседник агентства.

Кеннес также порассуждал о реакции мирового сообщества в случае, если бы «например, Китай отстранил бы президента Тайваня». По его словам, такую ситуацию трудно представить.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Ооперация США в Венесуэле доказывает распад мирового порядка.

Атаку на Венесуэлу раскритиковал мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. «Одностороннее нападение на суверенную нацию является актом войны и нарушением международного права», — сказал он.

