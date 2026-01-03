Евродепутат Кеннес: Действия США в Венесуэле — государственный терроризм

Действия США в Венесуэле, включая похищение президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, представляет собой государственный терроризм. Об этом сообщил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

Он раскритиковал западные СМИ. «Однако никто на самом деле не говорит корректно о том, что это агрессия, незаконная агрессия», — отметил собеседник агентства.

Кеннес также порассуждал о реакции мирового сообщества в случае, если бы «например, Китай отстранил бы президента Тайваня». По его словам, такую ситуацию трудно представить.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Ооперация США в Венесуэле доказывает распад мирового порядка.

Атаку на Венесуэлу раскритиковал мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. «Одностороннее нападение на суверенную нацию является актом войны и нарушением международного права», — сказал он.