Фицо прокомментировал атаку США на Венесуэлу

Фицо: Операция США в Венесуэле доказывает распад мирового порядка

Атака США на Венесуэлу является очередным доказательством распада мирового порядка. Так эту операцию прокомментировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Международное право не действует, военная сила используется без мандата Совбеза ООН и каждый, кто является большим и сильным, при отстаивании своих интересов делает то, что хочет», — сказал он.

Политик также отметил, что ему будет интересно, как на «заслуживающую осуждения» атаку отреагирует Европейский союз (ЕС).

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Венесуэле с другой атакой США ровно шесть лет назад — операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года.