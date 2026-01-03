Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 3 января 2026Мир

Фицо прокомментировал атаку США на Венесуэлу

Фицо: Операция США в Венесуэле доказывает распад мирового порядка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Атака США на Венесуэлу является очередным доказательством распада мирового порядка. Так эту операцию прокомментировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Международное право не действует, военная сила используется без мандата Совбеза ООН и каждый, кто является большим и сильным, при отстаивании своих интересов делает то, что хочет», — сказал он.

Политик также отметил, что ему будет интересно, как на «заслуживающую осуждения» атаку отреагирует Европейский союз (ЕС).

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Венесуэле с другой атакой США ровно шесть лет назад — операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Трамп пообещал уладить вопросы с Россией по Венесуэле

    Командирам ВСУ запретили комментировать кадровые решения Зеленского

    В США рассказали о скорой судьбе Мадуро

    Мерц отреагировал на атаку США против Венесуэлы

    В России оценили вероятность «второго Вьетнама» при Трампе

    Медведев указал на один факт на фоне операции США в Венесуэле

    Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok