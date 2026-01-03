Реклама

18:17, 3 января 2026Спорт

Губерниев дал совет сделавшей оговорку Загитовой

Губерниев: Хочу пожелать Алине Загитовой больше читать
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев дал совет сделавшей оговорку фигуристке Алине Загитовой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ничто так не украшает телевизионного ведущего, как оговорка. Алина оговорилась, все мы оговариваемся, так бывает. Хочу пожелать больше читать, чтобы минимизировать подобное», — сказал Губерниев. Комментатор напомнил Загитовой про «золотое телевизионное правило»: не знаешь — не говори, сомневаешься — выброси.

Ранее Загитова в своем Telegram‑канале опубликовала фото подаренного ей японского меча и написала, что клинку «около полувека». При этом клинку около 500 лет.

В ноябре 2025 года физиогномист и психолог Надежда Шевченко объяснила причину оговорок Загитовой. По словам специалиста, это связано с волнением.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Она неоднократно подвергалась критике за ошибки и оговорки.

