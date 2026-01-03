Реклама

03:28, 3 января 2026

Иностранные наемники ВСУ жили в церковно-приходской школе в ДНР

РИАН: Иностранные наемники ВСУ жили в церковно-приходской школе в ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В 2022 году в поселке Ставки Донецкой народной республики (ДНР) иностранные наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заняли церковно-приходскую школу, сделав ее своим местом проживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

«В 2022 году видели всех: негров, французов, кубинцев, и кого мы только не видели. У нас в Ставках были они. Они жили в церковно-приходской школе», — поделилась женщина. По ее словам, среди наемников были и уроженцы Латвии, в том числе одна женщина-медик.

Местная жительница уточнила, что установить, откуда наемники, удавалось по их речи и их личным рассказам.

Ранее стало известно, что из-за больших потерь в ВСУ иностранцев начали переводить в штурмовики.

