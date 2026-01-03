Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 3 января 2026Бывший СССР

Лукашенко жестко высказался об ударах США по Венесуэле

Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко осуждает акт агрессии США против Венесуэлы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осуждает акт агрессии США против Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам», — отметила представитель белорусского лидера.

Эйсмонт добавила, что Лукашенко ранее говорил американским представителям, что гипотетический конфликт США и Венесуэлы может закончиться «вторым Вьетнамом».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, лидер Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены. Об их дальнейшей судьбе неизвестно. Предполагается, что хозяин Белого дома выступит со специальным заявлением 3 января в 19:00 по Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Один из «главных противников» США в Венесуэле заявил о дальнейших действиях

    В результате ударов США серьезно пострадал венесуэльский порт

    Европарламент поддержал оппозицию Венесуэлы на фоне атак США

    Раскрыто число застрявших в Венесуэле россиян

    Европа призвала атаковавшие Венесуэлу США к сдержанности

    Лукашенко жестко высказался об ударах США по Венесуэле

    Бывший посол США в России оценил удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok