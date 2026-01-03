Реклама

19:21, 3 января 2026

На Украине предложили народу проголосовать за мирное соглашение

Арахамия заявил, что народ Украины должен решить судьбу мирного соглашения
Ольга Коровина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что судьбу мирного соглашения должен решать народ. Его слова передает украинская редакция «РБК».

По словам Арахамии, решение о мирном соглашении должно принимать украинское общество. Возможное всенародное голосование рассматривается как инструмент, позволяющий понять, действительно ли люди поддерживают мирное соглашение.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

