На Украине предложили народу проголосовать за мирное соглашение

Глава фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что судьбу мирного соглашения должен решать народ. Его слова передает украинская редакция «РБК».
По словам Арахамии, решение о мирном соглашении должно принимать украинское общество. Возможное всенародное голосование рассматривается как инструмент, позволяющий понять, действительно ли люди поддерживают мирное соглашение.
Ранее стало известно, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.