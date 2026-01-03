Реклама

На Украине рассказали об использовании Россией политических приемов айкидо против Киева

Бортник: Украина так часто хвастала терактами, что теперь многие поверят России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Политбюро» рассказал об использовании Россией политических «приемов айкидо» против Киева.

Таким образом он прокомментировал заявления ряда стран, том числе ОАЭ и Индии, с осуждением атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, украинская сторона так часто хвастала терактами, что теперь многие поверят Москве, даже если Киев будет отрицать причастность к произошедшему.

В качестве примера Бортник привел атаки на Крымский мост и операцию «Паутина» в преддверии стамбульских переговоров.
«Мы очень любили использовать эти символические удары для формирования общественного мнения, Москва сейчас пытается это использовать через принципы айкидо», — заключил политолог.

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Минобороны продемонстрировало схему полета беспилотников: они пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Всего был запущен 91 дрон, все удалось уничтожить российскими силами и средствами противовоздушной обороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

