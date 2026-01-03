Нанесенные по Венесуэле авиаудары попали на видео

Mash: США нанесли авиаудары по Венесуэле, в Каракасе слышны взрывы, работает ПВО

Нанесенные США авиаудары по Венесуэле попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

На видео показаны взрывы, зарева от пожаров и столбы дыма.

По данным канала, взрывы слышны в Каракасе, работает ПВО. Президент США Дональд Трамп не объявлял официально о начале спецоперации.

Очевидцы сообщают, что авиаудары были нанесены по району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. По предварительной информации, не менее десяти объектов в Каракасе подверглись атаке. Кроме того, под удар попала военно-морская база Ла-Гуайра.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов.