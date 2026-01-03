Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 3 января 2026Мир

Нанесенные по Венесуэле авиаудары попали на видео

Mash: США нанесли авиаудары по Венесуэле, в Каракасе слышны взрывы, работает ПВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Нанесенные США авиаудары по Венесуэле попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

На видео показаны взрывы, зарева от пожаров и столбы дыма.

По данным канала, взрывы слышны в Каракасе, работает ПВО. Президент США Дональд Трамп не объявлял официально о начале спецоперации.

Очевидцы сообщают, что авиаудары были нанесены по району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. По предварительной информации, не менее десяти объектов в Каракасе подверглись атаке. Кроме того, под удар попала военно-морская база Ла-Гуайра.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал нанести удары по целям в Венесуэле

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Раскрыта реакция США на взрывы в столице Венесуэлы

    Президент Колумбии заявил о нападении на Венесуэлу

    Военнопленный раскрыл причину побега из ВСУ

    Нанесенные по Венесуэле авиаудары попали на видео

    Очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы

    В зоне СВО уничтожили часть элитного подразделения ВСУ

    В Чехии объяснили отказ в помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok