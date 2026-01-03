Реклама

15:43, 3 января 2026

Названы политические последствия захвата власти в Венесуэле

Политолог Асафов: Реакции мира на захват власти в Венесуэле не будет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Ждать какого-то осуждения захвата власти США в Венесуэле не приходится, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Политолог заявил, что ждать какого-то осуждения со стороны мирового сообщества событий в Венесуэле не приходится. По его словам, это наглядно показали и действия Израиля в Газе, и бомбардировка, атака на Иран.

«События развиваются столь стремительно, что сложно предположить, куда они пойдут. Но в любом случае, я думаю, что какие-то высказывания будут. Другой вопрос, как это поможет Мадуро», — прокомментировал Асафов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро несколько дней назад. Отмечается, что местонахождение Мадуро отслеживалось Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ).

