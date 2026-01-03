Реклама

ООН призвала стороны вступить в диалог по Венесуэле

Генсек ООН призвал стороны вступить в диалог по Венесуэле
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны вступить в диалог на фоне операции США против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на критику задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, нельзя избежать правосудия за торговлю наркотиками в США.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что захваченных бойцами спецподразделения «Дельта» Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из Венесуэлы на вертолете и пересадили на корабль, который доставит их в Нью-Йорк.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что европейские лидеры не предпримут никаких действий в отношении США из-за лицемерия. Профессор отметил, что он ждет осуждающие заявления от глав Германии, Польши и Финляндии.

