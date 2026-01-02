Пострадавшая при атаке на Хорлы рассказала о первом ударе ВСУ

Пострадавшая в Хорлах рассказала, что первый удар ВСУ пришелся на танцпол

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Хорлы Херсонской области нанесли первый удар по танцполу и барной стойке в кафе. Об этом сообщила одна из пострадавших, ее слова приводит РИА Новости.

«Я услышала только отдачу, звука не было, потому что в кафе музыка играла... Первый удар пришелся на танцпол и барную стойку», — рассказала женщина. Она отметила, что ей удалось избежать травм от осколков, так как она держала в руках шубу. Также от осколков защитили длинные распущенные волосы.

ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. По предварительным данным, жертвами удара стали 24 человека, 29 пострадали, в том числе дети. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал, что установить личности всех погибших при атаке возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.