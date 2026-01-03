Реклама

21:27, 3 января 2026Культура

Появились подробности гибели актера Хорошева

Члиянц: Актер Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Актер Андрей Хорошев, наиболее известный широкому зрителю по работе в сериалах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме. Подробности смерти раскрыл ТАСС продюсер Сергей Члиянц.

«Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», — сообщил собеседник агентства. Точная причина смерти пока неизвестна, уточняет ТАСС.

Место похорон в настоящее время уточняется.

О смерти Хорошева стало известно 1 января. Ему было 66 лет. Он также был режиссером. Российский актер был более известен под псевдонимом Андрей И.

