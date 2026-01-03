Раскрыт согласованный Украиной и США документ

Украина и США согласовали документ из 4 разделов и дополнений о поддержке

Украина и США согласовали документ из четырех разделов и дополнений о поддержке. Об этом сообщает Telegram-канал «УНИАН» со ссылкой на главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

По словам Гнатова, в документе говорится, каким образом Украине будет оказана поддержка. Речь идет о вооруженных силах страны и о том, каким образом произойдет модернизация и обеспечение. Кроме того, в документе указано, как будет проводиться мониторинг придерживания договоренностей и какая реакция последует в случае их невыполнения.

Отмечается, что такая же работа происходит и с другими странами-партнерами. Так, один из разделов содержит деятельность так называемой «коалиции желающих».

Ранее сообщалось, что шансы на то, что президент США Дональд Трамп в 2026 году сможет «окончить еще одну войну» — конфликт Украине — составляют четыре к одному.