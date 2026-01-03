Реклама

Россиян предупредили о новой схеме мошенников со звонком в банк

МВД: Мошенники звонят в банки от лица своих жертв и блокируют карты для шантажа
Марина Совина
Мошенники совершают звонок в банк от имени жертвы и просят заблокировать банковские счета, чтобы потом применить шантаж в адрес владельца карты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве предупредили, что аферисты от лица жертвы сообщают в банк о потере телефона, а также банковской карты. В связи с этим они просят заблокировать все счета. «Для этого ему достаточно назвать оператору вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения», — уточнили специалисты.

После блокировки счета злоумышленники связываются с россиянином напрямую, нередко через социальные сети. Они признаются в блокировке счетов и требуют выполнить их условия, чтобы отменить ее.

Ранее россиян предупредили об опасности рождественских открыток в мессенджерах. Об этом высказался директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

