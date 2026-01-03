Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:58, 3 января 2026Спорт

Россиянин поставил на один футбольный матч и выиграл 38 миллионов рублей

Россиянин поставил на матч «Пари НН» — «Крылья Советов» и выиграл 38 млн руб.
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянин поставил на один футбольный матч и выиграл 38 миллионов рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Клиент букмекерской конторы поставил на один футбольный матч — встречу 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25, в котором 12 мая «Пари НН» принимал «Крылья Советов». Беттор поставил на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1,82.

Сумма ставки составила 21 106 471 рубль. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Пари НН», а россиянин выиграл 38 413 777 рублей.

31 декабря сообщалось, что другой россиянин поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл 18,4 миллиона рублей. Беттор поставил восемь миллионов рублей на победу ярославского «Локомотива» над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025 с коэффициентом 2,30.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадуро и его супруге предъявили обвинения

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыт согласованный Украиной и США документ

    Россиянин поставил на один футбольный матч и выиграл 38 миллионов рублей

    Европу обвинили в лицемерии на фоне атаки США на Венесуэлу

    Уничтоженный в Венесуэле «Бук» показали на фото

    Значение Горбачева для современных отношений России и США объяснили

    Названы политические последствия захвата власти в Венесуэле

    СМИ нашли схожую с венесуэльской операцию США 36-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok