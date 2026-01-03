Россиянин поставил на один футбольный матч и выиграл 38 миллионов рублей

Россиянин поставил на матч «Пари НН» — «Крылья Советов» и выиграл 38 млн руб.

Россиянин поставил на один футбольный матч и выиграл 38 миллионов рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Клиент букмекерской конторы поставил на один футбольный матч — встречу 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25, в котором 12 мая «Пари НН» принимал «Крылья Советов». Беттор поставил на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1,82.

Сумма ставки составила 21 106 471 рубль. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Пари НН», а россиянин выиграл 38 413 777 рублей.

31 декабря сообщалось, что другой россиянин поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл 18,4 миллиона рублей. Беттор поставил восемь миллионов рублей на победу ярославского «Локомотива» над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025 с коэффициентом 2,30.