Россиянин рассказал о признаках скорого удара США по Венесуэле

Россиянин рассказал о военных на улицах Венесуэлы за день до атаки

За день до начала ударов США по территории Венесуэлы на территории республики заметили большое количество людей в военной форме. О признаках скорой атаки приехавший в страну россиянин рассказал Telegram-каналу Baza.

Тимур прибыл в республику по работе. Ему пришлось укрываться от ударов в подвале. Сейчас россиянин пытается связаться с посольством и близкими. По словам мужчины, за день до атаки он видел большое количество людей в военной форме на улицах. Он предположил, что это может указывать на скорое начало боевых действий.

Ранее в январе Telegram-канал Shot писал, что туристы из России могут находиться на острове Маргарита в Венесуэле. При этом в Каракасе организованных групп туристов из России нет.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что жертвами ударов США по территории республики стали мирные жители, чиновники и военные.