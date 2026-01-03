Сборная США вылетела с домашнего МЧМ по хоккею

Сборная США проиграла финнам в 1/4 финала и вылетела с домашнего МЧМ по хоккею

Сборная США проиграла финнам в 1/4 финала и вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. Первыми в овертайме забросили финны, автором победной шайбы стал Артту Вялиля.

В полуфинале финны сыграют со шведами. В другом матче 1/2 финала сойдутся сборные Канады и Чехии. Команда США становилась победителем МЧМ два года подряд — в 2024-м и 2025-м. Таким образом, американцы не смогут защитить титул.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению Международной федерации хоккея (IIHF). Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах с конца февраля 2022 года.