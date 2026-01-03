США ударили по парламенту Венесуэлы

Петро: США нанесли удар по парламенту Венесуэлы и военным базам

США среди прочих объектов нанесли удар по парламенту Венесуэлы, сообщил президент соседней Колумбии Густаво Петро в X.

Он привел список объектов в Венесэле, удары по которым на момент публикации были подтверждены. Помимо парламента, среди них указаны авиабаза Ла-Карлота, горные казармы в Катия-Ла-Мар, дворец Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе, военный комплекс Фуэрте-Тиуна в Каракасе, авиабаза с истребителями F-16, база военных вертолетов в Игероте, а также несколько аэропортов.

Кроме того, по словам Петро, весь юг Каракаса остался без света.

Ранее The Wall Street Journal подтверждал, что в двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы. По данным издания, на видео запечатлены мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе, расположенном менее чем в 15 милях от города.

3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Президент страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.