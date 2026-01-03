Трамп назвал цель операции в Венесуэле

Трамп назвал целью операции в Венесуэле захват Мадуро

Президент США Дональд Трамп назвал целью операции в Венесуэле захват главы страны Николаса Мадуро. Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам политика, операция называлась «Полуночный молот» и она прошла успешно. «Операция такого масштаба, какого не видели со времен Второй мировой войны», — сказал президент США во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Трамп назвал Мадуро диктатором и указал, что США решили привлечь его к правосудию, захватив «под покровом ночи».

В ночь на 3 января США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Затем Трамп объявил, что Мадуро и его супруга захвачены и вывезены из страны. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.