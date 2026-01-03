Реклама

Трамп охарактеризовал конфликт на Украине одним словом на фоне захвата США Мадуро

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп на фоне операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро высказался о конфликте на Украине. В эфире телеканала Fox News политик охарактеризовал противостояние между Москвой и Киевом одним словом.

Американский лидер назвал украинский конфликт примитивным.

«Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в России, которая продолжается и продолжается (...) это примитивно. Это примитивно», — заявил политик. Отрывок его речи опубликован в Telegram-канале украинского издания «Страна».

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Затем Трамп объявил, что Мадуро и его супруга захвачены и вывезены из страны. В Южном округе Нью-Йорк им предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил, назвав удары США по Венесуэле «еще одним блестящим шагом к Нобелю».

