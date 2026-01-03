Трамп охарактеризовал конфликт на Украине одним словом на фоне захвата США Мадуро

Трамп назвал конфликт на Украине примитивным на фоне захвата США Мадуро

Президент США Дональд Трамп на фоне операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро высказался о конфликте на Украине. В эфире телеканала Fox News политик охарактеризовал противостояние между Москвой и Киевом одним словом.

Американский лидер назвал украинский конфликт примитивным.

«Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в России, которая продолжается и продолжается (...) это примитивно. Это примитивно», — заявил политик. Отрывок его речи опубликован в Telegram-канале украинского издания «Страна».

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Затем Трамп объявил, что Мадуро и его супруга захвачены и вывезены из страны. В Южном округе Нью-Йорк им предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил, назвав удары США по Венесуэле «еще одним блестящим шагом к Нобелю».